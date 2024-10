Crocchette di riso al forno | croccanti e filanti ma leggere

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ledialsono un piatto molto saporito e invitante, più leggero rispetto alla ricetta originale che prevede la frittura, ma ugualmente golose. Sono perfette come aperitivo o come piatto unico in famiglia, magari accompagnate da un’insalata di stagione o da verdure grigliate per una cena informale, ma nutriente. Hanno un cuore filante e una crosticina croccante che manda in visibilio grandi e piccini. Spariranno alla velocità della luce, ma se così non fosse, possiamo conservarle per un massimo di 2 giorni in frigorifero e scaldarle prima di portarle in tavola una seconda volta. Proviamo a cucinarle insieme!dial: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 200 gr diCarnaroli 600 ml di brodo vegetale (qui la ricetta per prepararla in casa) 25 gr di burro 40 gr di parmigiano grattugiato q.b. di pepe q.b.