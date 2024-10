Pioli è infallibile in Arabia Saudita: con l’Al Nassr ha vinto tutte le partite giocate (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'avventura all'Al Nassr sorride a Stefano Pioli: 15 punti su 15 portati a casa, l'allenatore ha ritrovato la fiducia dopo il finale di stagione con il Milan. Fanpage.it - Pioli è infallibile in Arabia Saudita: con l’Al Nassr ha vinto tutte le partite giocate Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'avventura all'Alsorride a Stefano: 15 punti su 15 portati a casa, l'allenatore ha ritrovato la fiducia dopo il finale di stagione con il Milan.

