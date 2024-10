Lotta al caporalato, chiusa un’azienda agricola pontina; maxi multa dal 30mila euro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Operazione della Polizia di Stato e Ispettorato del Lavoro Recentemente, la Polizia di Stato di Latina, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha effettuato una serie di controlli presso un fondo agricolo pontino per verificare eventuali irregolarità e casi di sfruttamento lavorativo. Lavoratori Irregolari e Mancanza di Documenti Nel corso dei controlli, i poliziotti della Squadra Mobile hanno individuato sei lavoratori stranieri impiegati in condizioni irregolari, cinque dei quali privi di qualsiasi documento identificativo e irregolari sul territorio italiano. Per questo motivo, il titolare dell’azienda è stato denunciato per l’impiego di manodopera irregolare. Violazioni e Sanzioni Le verifiche hanno messo in luce numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e lavoro irregolare. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Operazione della Polizia di Stato e Ispettorato del Lavoro Recentemente, la Polizia di Stato di Latina, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha effettuato una serie di controlli presso un fondo agricolo pontino per verificare eventuali irregolarità e casi di sfruttamento lavorativo. Lavoratori Irregolari e Mancanza di Documenti Nel corso dei controlli, i poliziotti della Squadra Mobile hanno individuato sei lavoratori stranieri impiegati in condizioni irregolari, cinque dei quali privi di qualsiasi documento identificativo e irregolari sul territorio italiano. Per questo motivo, il titolare dell’azienda è stato denunciato per l’impiego di manodopera irregolare. Violazioni e Sanzioni Le verifiche hanno messo in luce numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e lavoro irregolare.

