Liam Payne dalla depressione ai problemi con l’alcol: “Avevo bisogno di darmi una regolata” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne, ex cantante degli One Direction, è morto la scorsa notte all’età di 31 anni. Negli ultimi anni il cantante aveva parlato dei suoi problemi di depressione e della sua lotta contro l’alcol. Fanpage.it - Liam Payne dalla depressione ai problemi con l’alcol: “Avevo bisogno di darmi una regolata” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), ex cantante degli One Direction, è morto la scorsa notte all’età di 31 anni. Negli ultimi anni il cantante aveva parlato dei suoidie della sua lotta contro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

One Direction - Liam Payne morto a 31 anni : la sua lotta contro alcol e depressione - Payne aveva parlato apertamente delle sue lotte con l'alcol e dei suoi pensieri suicidi, e solo l'anno scorso aveva dichiarato di essere sobrio da tre mesi. All'inizio di quest'anno, ha pubblicato il suo ultimo singolo "Teardrops", accompagnato da una versione acustica. Poche ore prima della morte le autorità locali erano state chiamate allarmate da “un uomo molesto sotto il probabile effetto ... (Quotidiano.net)

Liam Payne : la depressione - la droga e i pensieri suicidi - Liam Payne, former One Direction member, has died at the age of 31 after falling from hotel balcony, TMZ reports. “Poi ho capito che dovevo darmi una regolata“. . “Per la nostra sicurezza passavamo le serate chiusi nella nostra stanza d’albergo. Con l’arrivo della pandemia oltre la droga il cantante aveva iniziato anche a bere molto. (Biccy.it)