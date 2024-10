Ilrestodelcarlino.it - La Quintana al voto. Sfida a due a Solestà e Porta Romana, gli altri quasi blindati

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ore frenetiche, nel mondoro, in vista delle elezioni per il rinnovo dei comitati di sestiere, in programma il 15 dicembre. Il tempo stringe, infatti, e entro il 4 novembre dovranno essere presentate le liste. La situazione è ben delineata soltanto a, visto che in entrambi i casi saràa due. Per quanto riguarda i gialloblù, a meno che non si faccia pace nel giro di pochi giorni, si sfideranno Andrea Mancini, responsabile dei musici (che quest’anno si sono laureati campioni d’Italia per la decima volta consecutiva), e lo storico sbandieratore Manuel Ranalli, considerando il fatto che il caposestiere uscente Attilio Lattanzi non potrà ricandidarsi essendo assessore comunale. A, successivamente, ci sarà da eleggere anche il nuovo console e tutti gli indizi sembranore a Luigi Lattanzi.