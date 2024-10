Farmaceutica: Lilly Italia, francobollo dal Mimit ne celebra eccellenza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - celebra l'"eccellenza del sistema produttivo ed economico" nazionale di Lilly Italia, in virtù della rilevanza storica e produttiva dell'azienda nel Paese, in linea con la programmazione del ministero stesso, il francobollo in tiratura limitata del ministero delle Imprese e del Made in Italy che è stato presentato oggi nel corso di un evento presso il Mimit, a Roma, e assegnato, nella stessa cornice, anche ad altre 10 aziende, tra cui Lilly è l'unica realtà del settore farmaceutico. Il francobollo approvato e concesso dal Mimit rientra nelle carte-valori postali ordinarie appartenenti alla serie tematica 'Le eccellenze del sistema produttivo ed economico', dedicata all'imprenditoria Italiana. Liberoquotidiano.it - Farmaceutica: Lilly Italia, francobollo dal Mimit ne celebra eccellenza Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) -l'"del sistema produttivo ed economico" nazionale di, in virtù della rilevanza storica e produttiva dell'azienda nel Paese, in linea con la programmazione del ministero stesso, ilin tiratura limitata del ministero delle Imprese e del Made in Italy che è stato presentato oggi nel corso di un evento presso il, a Roma, e assegnato, nella stessa cornice, anche ad altre 10 aziende, tra cuiè l'unica realtà del settore farmaceutico. Ilapprovato e concesso dalrientra nelle carte-valori postali ordinarie appartenenti alla serie tematica 'Le eccellenze del sistema produttivo ed economico', dedicata all'imprenditoriana.

Tumori - Khalil (Lilly Italia) : “Impegnati in ematologia per dare più terapie a pazienti” - "Obiettivo della campagna Saving Time è accrescere nell'opinione pubblica la consapevolezza sulle neoplasie ematologiche e far conoscere i risultati della ricerca" "Trovare soluzioni per i pazienti con bisogni insoddisfatti. Noi siamo impegnati nella ricerca in oncologia da 50 anni, per trovare medicine innovative. (Sbircialanotizia.it)