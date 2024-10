Alcaraz-Nadal oggi, Six Kings Slam 2024: orario seconda semifinale, tv, programma, streaming (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una sfida a suo modo storica, nonostante sia solo in un’esibizione: si sfidano Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, il passato, il presente e il futuro del tennis spagnolo. Un match tra due giocatori che hanno condiviso la stessa metà di campo recentemente alle Olimpiadi e condivideranno tra qualche settimana l’esperienza alle finali di Coppa Davis. I due quest’anno hanno giocato un’altra esibizione a Las Vegas, quando Carlitos si impose al supertiebreak per 14-12. oggi è tutto diverso: per Nadal sarà la penultima apparizione prima delle finali di Malaga di Coppa Davis dove saluterà il tennis, mentre Alcaraz è nel pieno della carriera e quest’anno ha vinto due Slam. Guarda il Six Kings Slam su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese La semifinale del Six Kings Slam tra Carlos Alcaraz e Rafael Nadal si giocherà come seconda a partire dalle 18.30. Oasport.it - Alcaraz-Nadal oggi, Six Kings Slam 2024: orario seconda semifinale, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una sfida a suo modo storica, nonostante sia solo in un’esibizione: si sfidano Carlose Rafael, il passato, il presente e il futuro del tennis spagnolo. Un match tra due giocatori che hanno condiviso la stessa metà di campo recentemente alle Olimpiadi e condivideranno tra qualche settimana l’esperienza alle finali di Coppa Davis. I due quest’anno hanno giocato un’altra esibizione a Las Vegas, quando Carlitos si impose al supertiebreak per 14-12.è tutto diverso: persarà la penultima apparizione prima delle finali di Malaga di Coppa Davis dove saluterà il tennis, mentreè nel pieno della carriera e quest’anno ha vinto due. Guarda il Sixsu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Ladel Sixtra Carlose Rafaelsi giocherà comea partire dalle 18.30.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alcaraz-Nadal oggi in tv : orario - canale - diretta e streaming Six Kings Slam 2024 - SEGUI IL LIVE MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Alcaraz e Nadal scenderanno in campo oggi, giovedì 17 ottobre, non prima delle 20:00 ore italiane. Carlos Alcaraz sfiderà oggi Rafa Nadal nel match valido per la semifinale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione di scena a Riyadh, in Arabia Saudita. (Sportface.it)

LIVE – Alcaraz-Nadal - semifinale Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Alcaraz ha vinto 2 Slam in stagione ed ha tutta la carriera davanti a sé, mentre Nadal ha annunciato il ritiro a fine anno e ha circa un mese da tennista professionista. I due giocatori sono pianificati non prima delle 20. Sportface. Carlitos partirà nettamente favorito, ma si prospetta comunque una sfida avvincente. (Sportface.it)

Rafa Nadal si pronuncia su Sinner e Alcaraz : “Sono stelle del tennis - ma non è il momento dei paragoni” - Un evento con premi faraonici per i partecipanti e in cui forse vedremo per l’ultima volta il maiorchino giocare un match in singolare, non sapendo quale potrà essere il suo impegno in Davis. 2 e n. Però non è ancora il momento dei paragoni: Djokovic è ancora in pista, Roger e io abbiamo lasciato o lasceremo presto, ma fa parte della carriera sportiva di tutti“, ha affermato l’asso spagnolo. (Oasport.it)