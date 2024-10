Aggredisce i carabinieri per sfuggire al controllo: arrestato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fermato per un controllo nella zona della stazione, ha aggredito i carabinieri per tentare di scappare, ma è stato arrestato.É successo nei giorni scorsi a Carpignano Sesia; a finire in manette, un 26enne di Biella, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.Il giovane è stato fermato Novaratoday.it - Aggredisce i carabinieri per sfuggire al controllo: arrestato Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fermato per unnella zona della stazione, ha aggredito iper tentare di scappare, ma è stato.É successo nei giorni scorsi a Carpignano Sesia; a finire in manette, un 26enne di Biella, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.Il giovane è stato fermato

