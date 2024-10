Accoltellato in casa: un ferito grave in ospedale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Reggio Emilia, 17 ottobre 2024 – Ancora sangue in zona stazione. Ieri sera un accoltellamento, con un ferito in gravi condizioni trasportato d’urgenza in ospedale. L’allarme è scattato attorno alle 21.30, in viale Piave, quando in una abitazione, per motivi ancora da chiarire, è scoppiata una rissa tra stranieri. Uno ha ferito l’altro con un’arma da taglio. In ospedale è finito anche l’altra persona coinvolta nella rissa, ma è in condizioni meno gravi. La lite sarebbe stata per futili motivi. Sono arrivati i soccorritori del 118 e la vittima è stata portata in ospedale, è grave e ha una trentina i giorni di prognosi. Indagano i carabinieri. Sul luogo dell’aggressione anche la polizia di Stato. Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato in casa: un ferito grave in ospedale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Reggio Emilia, 17 ottobre 2024 – Ancora sangue in zona stazione. Ieri sera un accoltellamento, con unin gravi condizioni trasportato d’urgenza in. L’allarme è scattato attorno alle 21.30, in viale Piave, quando in una abitazione, per motivi ancora da chiarire, è scoppiata una rissa tra stranieri. Uno hal’altro con un’arma da taglio. Inè finito anche l’altra persona coinvolta nella rissa, ma è in condizioni meno gravi. La lite sarebbe stata per futili motivi. Sono arrivati i soccorritori del 118 e la vittima è stata portata in, èe ha una trentina i giorni di prognosi. Indagano i carabinieri. Sul luogo dell’aggressione anche la polizia di Stato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Drammatico incidente in A4 nella notte : un morto e un ferito portato in ospedale - Un drammatico incidente si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì lungo l'autostrada A4. Stando alle prime informazioni, più mezzi sarebbero rimasti coninvolti in uno scontro avvenuto tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione, in direzione Milano, intorno alle ore 1, con una... (Veronasera.it)

Trattore si ribalta nell'Est veronese : ferito portato in ospedale in codice rosso - Grave incidente in campagna nel primo pomeriggio di mercoledì nel Comune di Roncà. Stando a quanto appreso, intorno alle ore 14 in località Chiesuola, un trattore guidato da un agricoltore si sarebbe ribaltato nella zona di via Monti, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. In... (Veronasera.it)

Tamponamento tra due tir in A1 : un ferito in ospedale - Un grave incidente stradale si è verificato nel corso della mattinata di mercoledì 16 ottobre lungo l'autostrada A1, tra Parma e Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni due tir sarebbero stati coinvolti in un tamponamento all'altezza del chilometro 144 Sud. Sul posto, oltre ai vigili del... (Parmatoday.it)