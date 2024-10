Nato, l’invito di ingresso a Kiev è più probabile (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, ha reso chiaro quale sia il primo obiettivo strategico del suo piano: l’ingresso del Paese nella Nato. Secondo Zelensky, questo passo è fondamentale per garantire la protezione di lungo periodo contro le minacce della Russia, soprattutto in riferimento all’articolo 5 del trattato, che prevede un’azione congiunta di difesa in caso di attacco a uno Stato membro. L’atmosfera attorno alla questione dell’ingresso ucraino nella Nato sembra essere in continua evoluzione. Secondo una fonte diplomatica alleata di alto livello, la richiesta di ingresso, già forte, è destinata a intensificarsi nei prossimi mesi. Gli ucraini, sostenuti da alcuni alleati all’interno dell’organizzazione, spingeranno ulteriormente la questione in vista del prossimo vertice della Nato. Thesocialpost.it - Nato, l’invito di ingresso a Kiev è più probabile Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, ha reso chiaro quale sia il primo obiettivo strategico del suo piano: l’del Paese nella. Secondo Zelensky, questo passo è fondamentale per garantire la protezione di lungo periodo contro le minacce della Russia, soprattutto in riferimento all’articolo 5 del trattato, che prevede un’azione congiunta di difesa in caso di attacco a uno Stato membro. L’atmosfera attorno alla questione dell’ucraino nellasembra essere in continua evoluzione. Secondo una fonte diplomatica alleata di alto livello, la richiesta di, già forte, è destinata a intensificarsi nei prossimi mesi. Gli ucraini, sostenuti da alcuni alleati all’interno dell’organizzazione, spingeranno ulteriormente la questione in vista del prossimo vertice della

