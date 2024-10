Migranti, nuovo fermo amministrativo per la nave Mare Ionio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'imbarcazione sarebbe risultata priva di autorizzazioni dello Stato di bandiera, l’Italia, e avrebbe violato il decreto Piantedosi Imolaoggi.it - Migranti, nuovo fermo amministrativo per la nave Mare Ionio Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'imbarcazione sarebbe risultata priva di autorizzazioni dello Stato di bandiera, l’Italia, e avrebbe violato il decreto Piantedosi

L'Ong soccorre i migranti senza autorizzazione. Nuovo fermo per Mare Jonio - Prosegue il braccio di ferro della Ong battente bandiera italiana con le autorità: arriva un nuovo fermo di 20 giorni con multa da 4mila euro. (Ilgiornale.it)

Gestione dei migranti. Varato il nuovo bando - A differenza degli anni precedenti l’ente di corso Garibaldi, (in accordo con la disciplina introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici) si è però avvalsa della Stazione unica appaltante (Sua) della Provincia, per selezionare più operatori economici con cui sarà siglato un accordo quadro di durata biennale e prorogabile per ulteriori dodici mesi. (Ilrestodelcarlino.it)

Migranti - mercoledì nuovo sbarco a Salerno : a bordo 40 persone salvate in mare - Mercoledì 16 ottobre, circa 40 migranti, salvati nel Mediterraneo dalla nave dell'Ong Solidaire (ex Open Arms), sbarcheranno a Salerno. I migranti sono stati soccorsi in acque internazionali, a circa 45 miglia dalla costa libica di Tajoura. Le operazioni La Prefettura di Salerno è già... (Salernotoday.it)