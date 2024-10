Mascherine, torna l’obbligo in Italia: dove e chi deve tornare a indossarle (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “torna l’obbligo delle Mascherine in Italia”: dove e per chi. l’obbligo era scaduto ufficialmente il 1 luglio di quest’anno, ma sempre più realtà stanno tornando a quella che sembra una precauzione necessaria. Fa preoccupare non solo l’arrivo della brutta stagione e del freddo, ma anche dell’alta circolazione dei virus respiratori. E non stiamo parlando solo di nuovi casi di Covid-19, mai debellato ancora, ma anche di virus respiratorio sinciziale. È per questo che sempre più ospedali stanno decidendo di rendere obbligatoria per l’ingresso in alcuni reparti più sensibili rispetto ad altri. >> “Hanno voluto così”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “dellein”:e per chi.era scaduto ufficialmente il 1 luglio di quest’anno, ma sempre più realtà stannondo a quella che sembra una precauzione necessaria. Fa preoccupare non solo l’arrivo della brutta stagione e del freddo, ma anche dell’alta circolazione dei virus respiratori. E non stiamo parlando solo di nuovi casi di Covid-19, mai debellato ancora, ma anche di virus respiratorio sinciziale. È per questo che sempre più ospedali stanno decidendo di rendere obbligatoria per l’ingresso in alcuni reparti più sensibili rispetto ad altri. >> “Hanno voluto così”.

Covid - con l’inverno torna l’obbligo di mascherine in molti ospedali - . Con l’arrivo dell’inverno e l’aumento dei virus respiratori, e in particolare della circolazione del Covid, sta tornando in vari ospedali d’Italia, dal Nord al Sud, l’obbligo di indossare le mascherine protettive delle vie respiratorie. Una circolare del ministero della Salute di luglio eliminava l’obbligo generalizzato di mascherine nei reparti con fragili ma dava ai direttori sanitari la ... (Lapresse.it)

Covid - in ospedale ritorna l’obbligo delle mascherine FFP2 - . Le temperature in […] The post Covid, in ospedale ritorna l’obbligo delle mascherine FFP2 appeared first on L'Identità. Con l’arrivo del freddo e l’aumento dei casi di Covid-19, in Italia si sta discutendo nuovamente l’introduzione di misure di protezione più rigide, tra cui l’obbligo di indossare mascherine FFP2 negli ospedali. (Lidentita.it)

Covid - ritorna l’obbligo delle mascherine : ecco dove - Ritorna l’obbligo delle mascherine negli ospedali (Ansa) – cityrumors. Una scelta autonoma (e non nazionale) fatta per proteggere le persone più fragili ed evitare un rialzo dei casi, che nel periodo più freddo dell’anno è sempre dietro l’angolo. Il Covid fa ancora paura. È ufficiale il ritorno dell’obbligo delle mascherine in alcuni luoghi. (Cityrumors.it)