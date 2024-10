Hot parade (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sale: Ursula von der Leyen. ll vento è cambiato, in Europa, e adesso per le Ong c’è bonaccia. Ursula von der Leyen, lei in persona, benedice la strategia italiana sui migranti, il piano Albania, insomma. E con una mossa mette fuorigioco pure l’opposizione italiana, che da mesi ci ha sbomballato con l’Europa che sarebbe stata Hot parade L'Identità. Lidentita.it - Hot parade Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sale: Ursula von der Leyen. ll vento è cambiato, in Europa, e adesso per le Ong c’è bonaccia. Ursula von der Leyen, lei in persona, benedice la strategia italiana sui migranti, il piano Albania, insomma. E con una mossa mette fuorigioco pure l’opposizione italiana, che da mesi ci ha sbomballato con l’Europa che sarebbe stata HotL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Orban-Von der Leyen - lite al Parlamento Ue. “Ammettete che in Ucraina stiamo perdendo”. Ursula : “Ungheria apre porte a russi e cinesi” - Quindi è arrivata la risposta, durissima, di Ursula von del Leyen. . La presidente della Commissione Ue ha cominciato dalla guerra in Ucraina: “Il mondo è stato testimone delle atrocità russe in Ucraina. Il settore automobilistico è uno degli esempi più fulgidi di questa mancanza di lungimiranza perché applichiamo la politica climatica senza una politica industriale europea”. (Ilfattoquotidiano.it)

Ursula Von Der Leyen e l’Europa vogliono te! La chiamata alle armi occidentale - The post Ursula Von Der Leyen e l’Europa vogliono te! La chiamata alle armi occidentale appeared first on Strumenti Politici. . (Api.follow.it)

L’appello a Meloni e Ursula von der Leyen per un cessate il fuoco in Palestina : cosa dice il testo - Continua a leggere . L'appello è intitolato '#StopCrimesInPalestine'. Un appello per un cessate il fuoco in Palestina, siglato da oltre 50 personalità della politica, del mondo della spettacolo e del giornalismo, è stato inviato alla presidente del Consiglio Meloni e alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. (Fanpage.it)