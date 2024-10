Ilrestodelcarlino.it - Fossombrone, risorge il giardino di viale Cairoli

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sabato scorso il sindaco Berloni e il vice Chiarabilli hanno inaugurato il rinnovatodi, nell’occasione intitolato a Metaura Torricelli, violinista dinata nel 1867 e vissuta soltanto 26 anni. "Per tanti anni si è parlato di riqualificare i giardini di, addirittura dal 2008. Finalmente è cosa fatta", annuncia il vicesindaco. Che prosegue così: "Sono stati ultimati i lavori iniziati nel 2023, con un investimento dell’amministrazione Berloni superiore a 300 mila euro". Come si diceva sopra, ilè stato intitolato a una cittadina illustre di, ovvero la violinista Metaura Torricelli (1886-1893), che nella sua troppo breve vita riuscì tuttavia a mietere successi come concertista sia in Europa che negli Stati Uniti.