Lanazione.it - Festa di sport a Tirrenia: i risultati del 25° Triathlon Sprint Silver Rank

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pisa, 16 ottobre 2024 – Domenica 13 ottobre è stata una grande giornata diper la città di Pisa. In mattinata la mezza maratona e la 10 km e nel pomeriggio una gara nazionale di, organizzata da PhisioLab ASD a cui hanno partecipato 230 atleti provenienti prevalentemente dal centro nord Italia e dalla Toscana. La manizione ha avuto il suo epicentro in piazza Belvedere, dove era stata allestita la zona cambio e dove facevano mostra di sé le bellissime e sofisticate biciclette degli atleti. Alle 13:45 dopo le istruzioni tecniche dettate dagli organizzatori è partita la prima frazione, quella di 750 m nuoto, che si è svolta nelle acque antistanti il bagno Imperiale; poi i triatleti sono saliti in bici dirigendosi verso Marina percorrendo per 3 volte il circuito disegnato dallo staff per un totale di 20 km.