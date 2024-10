Ilrestodelcarlino.it - ’Collezione da Tiffany’. Musica e teatro per tutti. Sul il sipario con la Banda

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Venerdì alle 21, alTiffany, in via Medaglie d’Oro 82, si terrà il concerto dellaCittà di Forlì ‘Avrei voluto essere una’. L’evento, con ingresso a offerta libera, fa parte della rassegnada Tiffany.perda 3 a 100 anni’, organizzata dall’Associazione Aiuto Adolescenti, con il patrocinio del Comune di Forlì, in collaborazione con la parrocchia e la scuola dell’infanzia di S. Maria Lauretana. L’associazione, impegnata da anni nella pratica del, intesa come crescita culturale e educativa, offre l’occasione a tutta la cittadinanza di vivere un’esperienza di comunità e bellezza all’interno di un luogo di dialogo e incontro. Il Tiffany, infatti, situato nel quartiere di Bussecchio, ospiterà fino a dicembre una rassegna teatrale di 6 spettacoli, adatta e aperta a, dai piccolissimi fino ai più anziani.