Ruba in un negozio e aggredisce un passante

(Di martedì 15 ottobre 2024) Mentreva in unè stato visto da un, perciò ha preso il registratore di cassa e gliel’ha lanciato addosso. Così un uomo di 45 anni, residente in un comune del comprensorio ceramico, è stato denunciato con l’accusa di tentata rapina impropria. Nella notte del 10 ottobre un cittadino ha segnalato al 112 un tentativo di furto compiuto all’interno di undel comune di Castellarano. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri di Castellarano. È poi emerso che l’uomo, dopo l’effrazione della porta d’ingresso, era riuscito ad entrare nell’attività. È stato però sorpreso da une, per assicurarsi la fuga, il presunto ladro ha in seguito lanciato addosso al cittadino un registratore di cassa.