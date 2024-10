Panorama.it - Mirabilandia celebra un Halloween speciale

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Oddio, non voglio finire là dentro, aiutatemi!”. Mentre nel sonno gridavo a bocca chiusa questa frase mi sono svegliato l’altra notte madido di sudore, ma perché? Non sono un fan sfegatato delle scene truculente, ed è un po’ che non vedo film dell’orrore, quindi che è successo? Mi sono ricordato poi che qualche giorno prima ero andato a, il grandissimo parco di divertimenti di Ravenna, allestito fino al 3 novembre perre il periodo e la notte dicon una serie di tunnel horror in grado di regalare autentici brividi, destinati evidentemente a entrare nella psiche dei visitatori.