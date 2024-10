Emergenza Juve, altra tegola: rischio lungo stop (Di martedì 15 ottobre 2024) La Juventus deve fare i conti con un problema fisico che potrebbe risultare più grave del previsto: si teme un lungo stop Si avvia alla conclusione la pausa per le Nazionali e la Serie A è pronta a riprendersi la scena. Lo farà con una carrellata di big match che partirà con Juventus-Lazio e proseguirà con Roma-Inter, prima che la settimana successiva ci sarà una delle sfide più attese dell’intera Serie A: Inter-Juventus. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itUna sfida che i bianconeri affronteranno non al massimo della condizione con diverse calciatori che sono attualmente a rischio. Tra gli indisponibili di Thiago Motta ci sono Conceicao (squalificato), quindi Bremer e Milik, ma anche Koopmeiners e Nico Gonzalez. Un elenco lungo al quale si è aggiunto negli ultimi giorni anche Weston McKennie, infortunatosi con la sua Nazionale. Calciomercato.it - Emergenza Juve, altra tegola: rischio lungo stop Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lantus deve fare i conti con un problema fisico che potrebbe risultare più grave del previsto: si teme unSi avvia alla conclusione la pausa per le Nazionali e la Serie A è pronta a riprendersi la scena. Lo farà con una carrellata di big match che partirà conntus-Lazio e proseguirà con Roma-Inter, prima che la settimana successiva ci sarà una delle sfide più attese dell’intera Serie A: Inter-ntus. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itUna sfida che i bianconeri affronteranno non al massimo della condizione con diverse calciatori che sono attualmente a. Tra gli indisponibili di Thiago Motta ci sono Conceicao (squalificato), quindi Bremer e Milik, ma anche Koopmeiners e Nico Gonzalez. Un elencoal quale si è aggiunto negli ultimi giorni anche Weston McKennie, infortunatosi con la sua Nazionale.

