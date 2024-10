Lanazione.it - Sicurezza, automobilisti nel mirino: “Voleva soldi per danni inesistenti”. Blitz dei ladri nei parcheggi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Empoli (Firenze), 14 ottobre 2024 – “Si è avvicinato alla mia macchina, chiedendomi di accostare. Sul momento ho pensato volesse segnalarmi qualche problema. Invece mi ha accusato di aver danneggiato la sua vettura e mi ha chiesto”. È iniziato così il tentativo di raggiro aidi un’insegnante empolese – che ci chiede di essere tutelata dall’anonimato – in strada una manciata di giorni fa. “Stavo percorrendo via Livornese quando un uomo alla guida di una Panda bianca ha iniziato a suonare il clacson – racconta la donna –:dirmi che passando gli avevo graffiato la carrozzeria. Io, stupita, gli ho risposto di non essermi accorta di nulla e gli ho proposto di avvisare polizia municipale e poi la mia carrozzeria di fiducia”. Un’opzione che non è piaciuta al quarantenne che ha detto di aver fretta perché diretto ad Arezzo.