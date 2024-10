Pro Vita & Famiglia, Hein: “Spero che la mia storia sia d’aiuto” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Sono qui oggi per condividere la mia storia, in modo che possa essere d’aiuto per tante altre persone e anche per condividere un’altra prospettiva di fronte ai problemi che può vivere un ragazzo giovane”. E’ quanto affermato da Luka Hein, destransitioner originaria del Nebraska, che in queste settimane sta portando la sua storia in giro Sbircialanotizia.it - Pro Vita & Famiglia, Hein: “Spero che la mia storia sia d’aiuto” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Sono qui oggi per condividere la mia, in modo che possa essereper tante altre persone e anche per condividere un’altra prospettiva di fronte ai problemi che può vivere un ragazzo giovane”. E’ quanto affermato da Luka, destransitioner originaria del Nebraska, che in queste settimane sta portando la suain giro

Gender - Pro Vita Famiglia porta in Sicilia il tour "Ingannata" : la storia della detransitioner Luka Hein a Palermo - Per la prima volta in Italia arriva un tour di conferenze e incontri che porteranno la testimonianza diretta, in presenza, di una “Detransitioner”. . . . Si tratta di Luka Hein, che racconterà la sua storia a Catania e Palermo con l’evento “INGANNATA - Perché nessuno è nato nel corpo sbagliato. Nemmeno. (Palermotoday.it)

