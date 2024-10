Olivia Testa, figlia acquisita di Fiorello, per il suo matrimonio sceglie un beauty look rom-chic stile Bridgerton (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un raccolto basso e intrecciato, impreziosito da una coroncina di fiori gioiello e orecchini di perla in combo a un make-up naturale e sofisticato come piace alle spose degli anni '20 del Terzo Millennio. Tutto sul beauty look di Olivia Testa, figlia di Susanna Biondo, moglie di Fiorello Vanityfair.it - Olivia Testa, figlia acquisita di Fiorello, per il suo matrimonio sceglie un beauty look rom-chic stile Bridgerton Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un raccolto basso e intrecciato, impreziosito da una coroncina di fiori gioiello e orecchini di perla in combo a un make-up naturale e sofisticato come piace alle spose degli anni '20 del Terzo Millennio. Tutto suldidi Susanna Biondo, moglie di

Ansperto Radice Fossati Confalonieri - chi è il marito di Olivia Testa e genero di Fiorello - Sulla piattaforma social l’uomo ha infatti un profilo aperto, che conta poco più di mille follower e tramite il quale condivide per la maggiore contenuti legati alla propria carriera artistica: uno di questi in particolare è dedicato proprio all’amore che nutre per Olivia. Ansperto Radice Fossati Confalonieri, questo l’intricato nome completo di colui che è appena divenuto il genero di Rosario ... (Dilei.it)

Chi è Ansperto Radice Fossati Confalonieri - il marito di Olivia Testa - Ansperto Radice Fossati Confalonieri è il marito di Olivia Testa, la figlia acquisita di Rosario Fiorello. Discendente di una delle famiglie più antiche e importanti della nobiltà milanese, lavora nel settore del marketing: conosciamolo meglio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Olivia Testa si sposa - Fiorello accompagna la donna all’altare : le lacrime dello showman | VIDEO - Fiorello, Olivia Testa si sposa: anche lui all’altare Donna prodotto dell’unione fra Susanna Biondo ed Edoardo Testa, il matrimonio tra loro è poi finito. Altrimenti rischia di commuoversi come ha fatto per il sì di Olivia Testa. Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di cultura e spettacolo clicca qui: Ballando Con Le Stelle, Federica Pellegrini alle prese con la bulimia: “Vomitavo ... (Cityrumors.it)