Lanazione.it - Lezioni di buone pratiche: "Io non rischio". Sapersi comportare in caso di calamità

(Di lunedì 14 ottobre 2024)nel momento del. Alluvioni, terremoti, maremoti o eruzioni vulcaniche: di fronte a queste situazioni di pericolo il cittadino devemuovere. Come? La Protezione Civile, con il Comune e l’Università, ha curato l’evento ’Io non’, una campagna di informazione nelle piazze italiane. Ieri in piazza Matteotti, nel cuore della città, oltre al punto informativo, i volontari di Pubblica Assistenza e VAB in sinergia con il Comune di Siena hanno proposto un appuntamento speciale: un trekking urbano con l’Architetto Marina Gennari. Trekking urbano per percorrere le strade di Siena sulle tracce dei vecchi terremoti, in particolare nella zona di Porta Romana dove nel 1789 due suore morirono e la chiesa Madonna del Rifugio fu distrutta dal terremoto. "I cittadini sono interessati – dicono i volontari – e accettano i i nostri consigli.