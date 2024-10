Ilgiorno.it - La Uyba cade in casa. Il derby è di Bergamo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) VOLLEY FEMMINILE La Volley1991 sbanca la E-Work Arena con un netto 3-1 e centra tre punti importanti, pur ad inizio stagione, in chiave salvezza. Male le padrone diche hanno pasticciato in ogni fondamentale. Per coach Caprara ci sarà tanto da lavorare per raddrizzare la baracca mentre coach Parisi può sorridere per la prestazione della squadra e per quelle ottime di Piani, Mlejnkova, Montalvo, Strubbe e Manfredini. La partenza di, con capitan Mlejnkova in cattedra, sorprende la(9-5) che non riesce a riprendersi e che si ritrova sotto 20-12 quando Vittoria Piani piazza tre attacchi di fila micidiali. La Piva prova a suonare la carica per le bustocche (23-17) ma le orobiche si impongono nel primo parziale col punteggio di 25-16.