La mensa senza vassoio nell'edificio progettato da Renzo Piano che rivoluziona la pausa pranzo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Due fratelli, un cuoco e un architetto, 32 e 30 anni, nati a Varese ma con origini da tutto lo Stivale, dal Veneto all'Umbria alla Campania. Due nonne, di quelle senza le quali gli chef probabilmente non esisterebbero neppure, che ti innestano la cucina coi suoi gusti antichi e il pallino verso la sostenibilità, che praticavano quando ancora la parola non era neppure stata inventata. E due locali, ma solo per ora: un bistrot in centro e questo nuovo, il Campus. È un progetto ambizioso con varie sfaccettature, come forse solo a Milano, in Italia, si poteva immaginare quello di Ecooking Campus, spazio di ristorazione di 400 coperti che abbiamo visitato in anteprima. Già la location è tutto un programma.

