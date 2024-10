Frank Carpentieri, a Napoli uno show per ricordare il dj morto un anno fa. Il ricavato andrà in beneficenza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre, al Teatro Cilea di Napoli, una serata dedicata a Frank Carpentieri, dj e musicista scomparso prematuramente a 47 anni nel settembre del 2023. Il ricavato dello show andrà in beneficenza alla Fondazione Santobono Pausilipon. Fanpage.it - Frank Carpentieri, a Napoli uno show per ricordare il dj morto un anno fa. Il ricavato andrà in beneficenza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre, al Teatro Cilea di, una serata dedicata a, dj e musicista scomparso prematuramente a 47 anni nel settembre del 2023. Ildelloinalla Fondazione Santobono Pausilipon.

