Dario e Ornella, chi sono i genitori famosi di Diana Del Bufalo: "Ho sofferto molto per loro"

Dario e Ornella, rispettivamente architetto e archeologo e soprano lirico, sono i genitori di Diana Del Bufalo. Dalla loro storia d'amore è nato anche Giano, il fratello di Diana diventato famoso per la trasmissione Cash or Trash – Chi offre di più. Nella trasmissione di Nove, Giano condivide la sua esperienza per l'arte e per oggetti preziosi. Per quanto riguarda il rapporto coi suoi genitori, in passato Diana del Bufalo ha raccontato di aver sofferto molto da giovanissima, in seguito alla loro separazione. Diana Del Bufalo è senza dubbio figlia d'arte, dato che i suoi genitori svolgono una professione davvero molto importante, infatti, il papà Dario Del Bufalo è uno storico ed architetto conosciutissimo anche all'estero. Di lui sappiamo che si è anche occupato di tantissime mostre internazionali, tra cui la Biennale di Venezia.

