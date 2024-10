CdS – Caso Diarra, il piano della Fifa per rimediare al precedente (Di lunedì 14 ottobre 2024) 2024-10-14 13:14:58 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: La Fifa avvierà un dialogo globale sul sistema dei trasferimenti per adattare l’articolo 17 del Regolamento sullo status e il trasferimento dei giocatori (Rstp). L’annuncio fa seguito alla decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea sul Caso Diarra ed è in linea con l’obiettivo strategico della Fifa di migliorare ulteriormente il sistema dei trasferimenti. Nei prossimi giorni, la Fifa inviterà formalmente le parti interessate a commentare e proporre idee in relazione all’articolo 17 dell’Rstp (‘Conseguenze della risoluzione di un contratto senza giusta causa’) al fine di consolidare le proposte e identificare il modo migliore per procedere. Justcalcio.com - CdS – Caso Diarra, il piano della Fifa per rimediare al precedente Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) 2024-10-14 13:14:58 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Laavvierà un dialogo globale sul sistema dei trasferimenti per adattare l’articolo 17 del Regolamento sullo status e il trasferimento dei giocatori (Rstp). L’annuncio fa seguito alla decisioneCorte di giustizia dell’Unione europea suled è in linea con l’obiettivo strategicodi migliorare ulteriormente il sistema dei trasferimenti. Nei prossimi giorni, lainviterà formalmente le parti interessate a commentare e proporre idee in relazione all’articolo 17 dell’Rstp (‘Conseguenzerisoluzione di un contratto senza giusta causa’) al fine di consolidare le proposte e identificare il modo migliore per procedere.

Calcio : Caso Diarra. Fifa pronta ad avviare dialogo su trasferimenti - La decisione arriva dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ROMA - Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa al caso di un ex calciatore professionista, Lassana Diarra, la Fifa aprirà un dialogo a livello internazionale sull'articolo 17 del Regolame . (Ilgiornaleditalia.it)

Caso Diarra - Fifa : “Avvieremo dialogo per migliorare sistema trasferimenti” - “La Fifa spera di continuare a sviluppare il proprio quadro normativo, tenendo conto delle opinioni e dei contributi di tutte le parti interessate e interessate. The post Caso Diarra, Fifa: “Avvieremo dialogo per migliorare sistema trasferimenti” appeared first on SportFace. Riteniamo che la decisione sul caso Diarra sia un’opportunità per continuare a modernizzare il proprio quadro normativo, ... (Sportface.it)