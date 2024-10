Ilnapolista.it - Spalletti ha rifondato l’Italia sulle epurazioni: da Chiesa a Locatelli, ai romanisti (Libero)

(Di domenica 13 ottobre 2024)ha: da, ai. Ne scrivea firma Claudio Savelli Uno dei motivi per cuifunziona è che c’è un’Italia difettosa che viene lasciata a casa. Lucianodopo l’Europeo si è autoimposto la rinuncia decisa e non negoziabile a diversi giocatori che in teoria potrebbero anche tornargli utili ma in pratica romperebbero il giocattolo. Basta compromessi. Difficilmenteattingerà a chi ne è rimasto fuori, anche se ai microfoni spiega che i varisono ancora nel giro, che con loro il dialogo è aperto e che in ogni momento potrebbero rientrare. È una bugia bianca dato che poi questi stessi giocatori non vengono chiamati.