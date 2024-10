Rana investe sul fotovoltaico per il pastificio: coprirà il 30% del fabbisogno energetico (Di domenica 13 ottobre 2024) pastificio Rana ha investito 1,7 milioni di euro per l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto del centro logistico di San Giovanni Lupatoto, dove ha sede il quartier generale del gruppo.Dal gruppo sottolineano che l’utilizzo efficiente dell‘energia è centrale nella Veronasera.it - Rana investe sul fotovoltaico per il pastificio: coprirà il 30% del fabbisogno energetico Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di domenica 13 ottobre 2024)ha investito 1,7 milioni di euro per l’installazione di un nuovo impiantosul tetto del centro logistico di San Giovanni Lupatoto, dove ha sede il quartier generale del gruppo.Dal gruppo sottolineano che l’utilizzo efficiente dell‘energia è centrale nella

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rana investe sul fotovoltaico per il pastificio: coprirà il 30% del fabbisogno energetico - Il gruppo ha investito 1,7 milioni di euro per l’installazione del un nuovo impianto, che trasformerà ogni anno i raggi solari in 1.5MWh di energia pulita ... (veronasera.it)

Pastificio Rana punta sull’energia solare - L’azienda – all’interno del progetto di sostenibilità “Nutriamo il nostro futuro” – sta investendo sulle rinnovabili e ha installato un impianto fotovoltaico che coprirà il 30% del fabbisogno del cent ... (tuttosport.com)

Un tetto fotovoltaico sul centro logistico: il nuovo ingrediente di sostenibilità della pasta - Il celebre pastificio ha investito 1,7 milioni di euro per l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto del centro logistico di San Giovanni Lupatoto (Verona), headquarter del Gruppo. C ... (corriere.it)