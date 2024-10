Peste suina africana, Cia Padova lancia l'allarme: «Attuate il piano degli interventi urgenti» (Di domenica 13 ottobre 2024) «Subito la piena attuazione del piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della pesta suina africana e del programma straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali»: l’appello è stato rivolto da Cia Padova ad Oscar Da Rold Padovaoggi.it - Peste suina africana, Cia Padova lancia l'allarme: «Attuate il piano degli interventi urgenti» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) «Subito la piena attuazione delregionale diper la gestione, il controllo e l’eradicazione della pestae del programma straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali»: l’appello è stato rivolto da Ciaad Oscar Da Rold

