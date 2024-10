Spider-Man 4: nuovi rumor anticipano il ritorno di un vecchio personaggio e due nuovi cattivi (Di sabato 12 ottobre 2024) Sembra che il Peter Parker di Tom Holland avrà il suo bel da fare in Spider-Man 4, poiché un nuovo rumor sostiene che l'Uomo Ragno dovrà affrontare due nuovi cattivi e un volto del suo passato. L'inizio delle riprese di Spider-Man 4, la cui regia è stata affidata a Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, è previsto per l'anno prossimo e, sebbene i dettagli ufficiali sulla trama non siano ancora stati rivelati, le voci hanno iniziato a prendere piede nelle ultime settimane. Spider-Man 4: ecco i villain che erano stati presi in considerazione per il sequel prima del cambio di rotta I nuovi rumor su Spider-Man 4 L'ultimo post dello scooper MTTSH sostiene che il film introdurrà due nuovi cattivi e che il Wall-Crawler di Tom Holland dovrà vedersela con Movieplayer.it - Spider-Man 4: nuovi rumor anticipano il ritorno di un vecchio personaggio e due nuovi cattivi Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sembra che il Peter Parker di Tom Holland avrà il suo bel da fare in-Man 4, poiché un nuovosostiene che l'Uomo Ragno dovrà affrontare duee un volto del suo passato. L'inizio delle riprese di-Man 4, la cui regia è stata affidata a Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, è previsto per l'anno prossimo e, sebbene i dettagli ufficiali sulla trama non siano ancora stati rivelati, le voci hanno iniziato a prendere piede nelle ultime settimane.-Man 4: ecco i villain che erano stati presi in considerazione per il sequel prima del cambio di rotta Isu-Man 4 L'ultimo post dello scooper MTTSH sostiene che il film introdurrà duee che il Wall-Crawler di Tom Holland dovrà vedersela con

