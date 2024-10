Il Telimar parte a razzo e resiste al ritorno dell'Onda Forte: debutto da 3 punti (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella nuova casa di Terrasini, il Telimar all’esordio stagionale supera, seppur con qualche difficoltà, l’Onda Forte di Roma per 14-11. Davanti al proprio pubblico, che ha riempito gli spalti della piscina comunale Pietro Giliberti, il club dell’Addaura prende il largo nei primi 8 minuti di gioco Palermotoday.it - Il Telimar parte a razzo e resiste al ritorno dell'Onda Forte: debutto da 3 punti Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella nuova casa di Terrasini, ilall’esordio stagionale supera, seppur con qualche difficoltà, l’di Roma per 14-11. Davanti al proprio pubblico, che ha riempito gli spaltia piscina comunale Pietro Giliberti, il club’Addaura prende il largo nei primi 8 minuti di gioco

