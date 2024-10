Giornate Fai d’Autunno, Cascate, tributo a Springsteen, feste e castagne: il week-end in provincia (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano le Giornate FAI d’Autunno, la sagra del raviolo nostrano a Covo, il Medioevo Covese, il Festival della Valtellina a Scanzorosciate, OktoberFest a Seriate, la Sagra d’Autunno a Ponte Giurino, la festa d’Autunno a Pusdosso e tante castagnate. Da annotare, ancora, il tributo a Bruce Springsteen a Nembro, la commedia dialettale a Treviglio e l’ultima apertura delle Cascate del Serio a Valbondione. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 12 e domenica 13 ottobre. Bergamonews.it - Giornate Fai d’Autunno, Cascate, tributo a Springsteen, feste e castagne: il week-end in provincia Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano leFAI, la sagra del raviolo nostrano a Covo, il Medioevo Covese, il Festival della Valtellina a Scanzorosciate, OktoberFest a Seriate, la Sagraa Ponte Giurino, la festaa Pusdosso e tante castagnate. Da annotare, ancora, ila Brucea Nembro, la commedia dialettale a Treviglio e l’ultima apertura delledel Serio a Valbondione. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 12 e domenica 13 ottobre.

