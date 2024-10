Festival dello Sport 2024, Ceccon: “Un anno in Australia per cambiare. Dico sempre la verità” (Di sabato 12 ottobre 2024) Thomas Ceccon è intervenuto durante il Festival dello Sport 2024, in corso di svolgimento a Trento. Il campione olimpico dei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024 è tornato a parlare della gara che lo ha consacrato nell’Olimpo del nuoto e dello Sport italiano: “Sono molto severo con me stesso, ho sbagliato delle cose nonostante abbia vinto l’oro e quindi rivedendo la gara tante volte mi girerebbero le scatole. Non nego che l’obiettivo era scendere sotto i 52 secondi – spiega – Non l’ho rivista tante volte, per il record del mondo avevo consumato il video ma stavolta preferisco lasciare le emozioni dove sono. Se la riguardo è per trovare motivazione, non è facile dopo una vittoria del genere. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Thomasè intervenuto durante il, in corso di svolgimento a Trento. Il campione olimpico dei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigiè tornato a parlare della gara che lo ha consacrato nell’Olimpo del nuoto eitaliano: “Sono molto severo con me stesso, ho sbagliato delle cose nonostante abbia vinto l’oro e quindi rivedendo la gara tante volte mi girerebbero le scatole. Non nego che l’obiettivo era scendere sotto i 52 secondi – spiega – Non l’ho rivista tante volte, per il record del mondo avevo consumato il video ma stavolta preferisco lasciare le emozioni dove sono. Se la riguardo è per trovare motivazione, non è facile dopo una vittoria del genere.

