Ilgiorno.it - Dopo 13 anni Sesto e Cinisello aspettano ancora di arrivare a Bettola in metropolitana

(Di sabato 12 ottobre 2024)San Giov(Milano), 12 ottobre 2024 – Mentre la M4 ce l’ha fatta, nonostante i quasi 10di ritardo, la M1 aspettadi poter riprendere il suo viaggio. È una storia ormai infinita e piena di colpi di scena quella del prolungamento della linea rossa della: 1,6 chilometri di galleria con due nuove fermate, aRestellone e a, che devonoessere conclusi dall’avvio dei lavori datato luglio 2011. La rossa extralarge doveva essere pronta per Expo 2015. Non ce la farà nemmeno per Milano-Cortina di questo passo. Dal 2011 a oggi mancaalmeno il 30 per cento delle opere: finiture delle due nuove stazioni, armamenti, impiantistica e sistemazione del tunnel.