Calcio serie C il Perugia non ingrana e sprofonda ancora Formisano | E' mancata la reazione

ancora una volta il Perugia non ha demeritato, ma ha dovuto incassare una nuova sconfitta che lo manda ai margini della zona playout. Lo score di 10 punti in 9 gara non può soddisfare nessuno e Alessandro Vittorio Formisano analizza così la partita: "Abbiamo giocato 20/25 minuti migliori rispetto

Perugia ancora alle prese con il maltempo : numerosi interventi dei vigili del fuoco - Fortunatamente non vengono segnalate situazioni di pericolo per le persone. La pioggia ha continuato ad abbattersi incessante su Perugia nella giornata di martedì. A Ponte Valleceppi si è verificato un allagamento della strada a causa dell’ostruzione dei canali di deflusso. Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in seguito alle intense precipitazioni che hanno interessato il ... (Laprimapagina.it)

Volley - i migliori italiani della seconda giornata di Superlega. Tommaso Rinaldi ancora protagonista - Falaschi mette paura a Perugia - Regge il confronto con il super titolato rivale Simone Giannelli e la sua prestazione contribuisce a regalare il primo punto della stagione contro i campioni in carica. Bene la distribuzione e la precisione in una partita che non era affatto facile contro Civitanova ma che diventa semplice anche per l’ottima prova dell’alzatore meneghino. (Oasport.it)

Perugia padrone - vince ancora la Supercoppa italiana - Nell’inedita finale di Palazzo Wanny a Firenze, la Sir Susa Vim Perugia batte l’Itas Trentino e conquista la 29esima Del Monte Supercoppa di pallavolo. Per gli umbri è la terza affermazione consecutiva in Supercoppa, dopo quelle di Cagliari e Biella; la sesta nelle ultime otto edizioni per la... (Today.it)