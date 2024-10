Liberoquotidiano.it - "Stuprata sul Cayenne e lanciata in strada"? Ma... come scoprono la menzogna di Luisa su Theo Hernandez

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Forse è la fine del “Me too” o forse è che doveva andare così perché sì, le violenze sessuali e le avance non richieste (peggio ancora, rifiutate) sono un comportamento da stronzi, però no, farne un calderone unico, gridare al mostro, ingigantire un caso che in realtà manco c'è, non è da meno. Rischia il carcere, ora,Kremleva, la modella e influencer spagnola, che a Madrid è pure un volto noto della televisione, per aver accusato (ingiustamente) il calciatore del Milandi stupro. Voleva trascinare il difensore rossonero in tribunale, epperò alla sbarra, ora, ci si ritroverà da sola e per un reato che nel nostro ordinamento si potrebbe definire di “calunnia”. La vicenda è del 4 giugno del 2017 (ché anche la giustizia iberica, in fatto di lungaggini, mica scherza): prima della pandemia, prima della Brexit, prima della guerra di Putin e, in sostanza, una vita fa.