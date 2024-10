Online l’ultimo episodio di Sonic X Shadow Generations – Un oscuro inizio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi il team di Sonic ha rilasciato il terzo e ultimo episodio del prologo animato Sonic X Shadow Generations – Un oscuro inizio, che racconta il viaggio nel tragico passato di Shadow the Hedgehog, che affronta le origini dei suoi incubi pregni di conflitto e morte. Nell’episodio 3, Shadow conduce Rouge e Omega nel cuore della struttura militare GUN alla ricerca di risposte. L’organizzazione militare che gli ha causato così tanto dolore è l’unica cosa che si frappone tra lui e il suo obiettivo: la colonia spaziale ARK! Guarda qui l’epica conclusione: Sonic X Shadow Generations uscirà in versione sia digitale sia fisica il 25 ottobre 2024, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, la famiglia di sistemi Nintendo Switch e PC. Nerdpool.it - Online l’ultimo episodio di Sonic X Shadow Generations – Un oscuro inizio Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi il team diha rilasciato il terzo e ultimodel prologo animato– Un, che racconta il viaggio nel tragico passato dithe Hedgehog, che affronta le origini dei suoi incubi pregni di conflitto e morte. Nell’3,conduce Rouge e Omega nel cuore della struttura militare GUN alla ricerca di risposte. L’organizzazione militare che gli ha causato così tanto dolore è l’unica cosa che si frappone tra lui e il suo obiettivo: la colonia spaziale ARK! Guarda qui l’epica conclusione:uscirà in versione sia digitale sia fisica il 25 ottobre 2024, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, la famiglia di sistemi Nintendo Switch e PC.

