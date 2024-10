Laprimapagina.it - Morto Marcello Mutti, patron della storica e omonima impresa parmigiana

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il mondo dell’economia italiana è in lutto per la morte dispecializzata nella lavorazione e nelle conserve di pomodoro.all’età di 83 anni. Nato il 25 aprile 1940, dopo la laurea in Economia e Commercio si è sposato il 19 settembre 1966 con Angelita Rossi, conosciuta all’università e dal matrimonio è nato Francesco, amministratore delegato didal 1994. Asi deve la scelta di utilizzare il vetro come metodo di conservazione dei pomodori ed è da qui che nacque il successocelebre passata.