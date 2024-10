G7 Salute, Schillaci: “Antibioticoresistenza è nuova pandemia, da Italia 21 milioni” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, chiude il G7 dei ministri della Salute ad Ancona e mette in guardia sulla nuova emergenza sanitaria: i batteri antibioticoresistenti. “L’antimicrobicoresistenza è un nemico silenzioso che si nasconde nell’ombra che ci minaccia, e soprattutto minaccia di vanificare i tanti progressi fatti dalla medicina moderna. Questa è un’emergenza, è la vera pandemia“, ha detto il ministro in conferenza stampa. “La dobbiamo affrontare insieme, considerato il numero elevato di decessi che ci sono anche e soprattutto in Italia dovuti a infezioni ospedaliere legate alla resistenza dei batteri. Questo dipende in parte da un uso inappropriato di antibiotici. Le stime per il futuro sui possibili decessi sono preoccupanti, questo impone azioni immediate e concrete. Lapresse.it - G7 Salute, Schillaci: “Antibioticoresistenza è nuova pandemia, da Italia 21 milioni” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro della, Orazio, chiude il G7 dei ministri dellaad Ancona e mette in guardia sullaemergenza sanitaria: i batteri antibioticoresistenti. “L’antimicrobicoresistenza è un nemico silenzioso che si nasconde nell’ombra che ci minaccia, e soprattutto minaccia di vanificare i tanti progressi fatti dalla medicina moderna. Questa è un’emergenza, è la vera“, ha detto il ministro in conferenza stampa. “La dobbiamo affrontare insieme, considerato il numero elevato di decessi che ci sono anche e soprattutto indovuti a infezioni ospedaliere legate alla resistenza dei batteri. Questo dipende in parte da un uso inappropriato di antibiotici. Le stime per il futuro sui possibili decessi sono preoccupanti, questo impone azioni immediate e concrete.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 Salute - Schillaci : “Antibiotico-resistenza è minaccia - 21 milioni di dollari per nuovi farmaci” - . Gli obiettivi senza risorse in questo […] The post G7 Salute, Schillaci: “Antibiotico-resistenza è minaccia, 21 milioni di dollari per nuovi farmaci” appeared first on L'Identità. E questa è una scelta concreta. (Adnkronos) – L'antimicrobico resistenza "è una minaccia silenziosa e servono nuove armi, l'Italia investirà 21 milioni di dollari per nuovi antibiotici nel prossimo triennio sarà "a ... (Lidentita.it)

La microbicoresistenza è una pandemia in atto - fondi in manovra. Schillaci : si punta ad antibiotici innovativi. Il tema al centro del G7 Salute - In Europa causa 35mila decessi l’anno e migliaia di morti anche in Italia. . Un’emergenza globale che richiede risposte rapide e che è stata al centro dei lavori della prima giornata. . . L’ antimicrobicoresistenza (Amr) - ovvero la resistenza agli antibiotici che alcuni batteri responsabili di gravi patologie sviluppano, rendendo inutili le cure - rappresenta la attuale «nuova pandemia» in corso. (Gazzettadelsud.it)

G7 Salute - Torrette si conferma miglior ospedale pubblico d’Italia. Schillaci : «Siamo nelle Marche anche per questo» - ANCONA – In occasione del G7 Salute in corso di svolgimento nel capoluogo dorico, c’è stato anche modo di toccare il tema legato alla sanità nella Marche, peraltro regione “Benchmark” per ciò che concerne l’equilibrio della spesa sanitaria. . La città di Ancona, dove peraltro ha sede l’INRCA (unico. (Anconatoday.it)