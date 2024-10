Fritz-Goffin oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Taylorse la vedrà contro Davidnei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Il californiano, testa di serie numero sette, nel quarto round ha lasciato solamente tre game al danese Holger Rune. Successo decisamente significativo anche per il top 70 belga, che ha sbarrato clamorosamente la strada in due set al numero tre del mondo ovvero il tedesco Alexander Zverev. Tra i due giocatori si tratta del terzo scontro diretto in carriera, con il bilancio che si trova in perfetta parità (1-1). In tutti e due le circostanze, tuttavia, si è reso necessario il terzo e decisivo parziale per stabilire il vincitore. A partire favorito secondo le quote dei bookmakers sarà, finalista agli ultimi US Open e maggiore indiziato per accedere in semifinale.