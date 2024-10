Ilgiorno.it - Aviaria, registrato un caso in un allevamento di Isorella nel Bresciano

(Di venerdì 11 ottobre 2024)(Brescia), 11 ottobre 2024 – In provincia di Brescia si èil primodi. Si tratta di un episodio scoperto in undi, nella Bassa. Ad annunciarlo è stata la presidente di Coldiretti Brescia, Laura Facchetti, a margine di un incontro con la stampa in merito alle emergenze sanitarie nel settore agroalimentare. Influenza: cos'è, sintomi, cure e rischi. Come si trasmette all'uomo "Unche si aggiunge ad altri registrati nel cremonese e nel Mantovano" ha detto Facchetti. "La situazione per ora non ci spaventa, è da attenzionare. Questo - ha aggiunto la presidente di Coldiretti Brescia - è un periodo in cui i migratori si spostano e portano questa malattia che siamo però in grado di gestire perché i nostri allevatori sono all'avanguardia in tema di biosicurezza e procedure comportamentali".