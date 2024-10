Alice De André debutta alla regia: “Un consiglio di papà Cristiano? Non cantare” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Un consiglio da mio padre Cristiano? Sorridendo mi ha sempre detto: nella vita fai quello che vuoi ma non cantare”. Alice De André, attrice, presentatrice ed educatrice teatrale, nipote di Fabrizio De André, si racconta all’Adnkronos presentando il suo debutto alla regia con lo spettacolo teatrale ‘Take Me Aut, l’eroe che è in me’, in scena al Teatro Gerolamo di Milano il 19 ottobre alle 20. Nato dalla collaborazione con la Fondazione Un Futuro per l’Asperger Onlus, lo spettacolo, che ha già debuttato a giugno, è il risultato di un laboratorio teatrale della Scuola Futuro Lavoro, parte della Fondazione stessa, e vede protagonisti i suoi talentuosi ragazzi. Lo spettacolo, racconta Alice, “parla dell’importanza dell’unicità e del valore delle diversità, di quanto sia prezioso ciò che ci rende diversi, senza la necessità di conformarci alla società attuale. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Unda mio padre? Sorridendo mi ha sempre detto: nella vita fai quello che vuoi ma non”.De, attrice, presentatrice ed educatrice teatrale, nipote di Fabrizio De, si racconta all’Adnkronos presentando il suo debuttocon lo spettacolo teatrale ‘Take Me Aut, l’eroe che è in me’, in scena al Teatro Gerolamo di Milano il 19 ottobre alle 20. Nato dcollaborazione con la Fondazione Un Futuro per l’Asperger Onlus, lo spettacolo, che ha giàto a giugno, è il risultato di un laboratorio teatrale della Scuola Futuro Lavoro, parte della Fondazione stessa, e vede protagonisti i suoi talentuosi ragazzi. Lo spettacolo, racconta, “parla dell’importanza dell’unicità e del valore delle diversità, di quanto sia prezioso ciò che ci rende diversi, senza la necessità di conformarcisocietà attuale.

