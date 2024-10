Uk, l’impalpabile Jenrick e la pasionaria Badenoch: chi sono i candidati a guidare i Tory. Obiettivo: recuperare voti a Farage e sfidare Starmer (Di giovedì 10 ottobre 2024) A tre settimane dall’annuncio del candidato che sarà prescelto come sostituto del dimissionario Rishi Sunak alla guida dei Conservatori, i britannici sono basiti. Il nome del nuovo leader dell’opposizione che darà battaglia a Starmer emergerà il 2 di novembre. Ma per vincere le prossime elezioni i Conservatori sanno che il vero nemico è lui, Nigel Farage, al quale dovranno riprendere gli elettori che a luglio hanno disertato i Tory per l’estrema destra di Reform UK. E così in un voto tattico che ha scioccato il Paese, i 121 deputati Tory alla Camera di Westminster alla fine hanno eliminato lui, James Cleverly, il super favorito da settimane, considerato da alcuni il ‘candidato dell’unità ma da altri un uomo della vecchia guardia. E proprio mentre per l’ex ministro all’Istruzione del governo Johnson, agli Esteri e poi all’Interno sotto Sunak, sembrava cosa fatta. Ilfattoquotidiano.it - Uk, l’impalpabile Jenrick e la pasionaria Badenoch: chi sono i candidati a guidare i Tory. Obiettivo: recuperare voti a Farage e sfidare Starmer Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) A tre settimane dall’annuncio del candidato che sarà prescelto come sostituto del dimissionario Rishi Sunak alla guida dei Conservatori, i britannicibasiti. Il nome del nuovo leader dell’opposizione che darà battaglia aemergerà il 2 di novembre. Ma per vincere le prossime elezioni i Conservatori sanno che il vero nemico è lui, Nigel, al quale dovranno riprendere gli elettori che a luglio hanno disertato iper l’estrema destra di Reform UK. E così in un voto tattico che ha scioccato il Paese, i 121 deputatialla Camera di Westminster alla fine hanno eliminato lui, James Cleverly, il super favorito da settimane, considerato da alcuni il ‘candidato dell’unità ma da altri un uomo della vecchia guardia. E proprio mentre per l’ex ministro all’Istruzione del governo Johnson, agli Esteri e poi all’Interno sotto Sunak, sembrava cosa fatta.

