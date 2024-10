Teo Teocoli: “Non è vero che Adriano Celentano mi vuole bene, non lo richiamo perché mi insulterebbe” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Teo Teocoli è tornato a parlare dell'amicizia con Adriano Celentano che si è interrotta quattro anni fa. Ha replicato alle dichiarazioni che il Molleggiato ha pubblicato su Instagram: "Non gli credo". Fanpage.it - Teo Teocoli: “Non è vero che Adriano Celentano mi vuole bene, non lo richiamo perché mi insulterebbe” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Teoè tornato a parlare dell'amicizia conche si è interrotta quattro anni fa. Ha replicato alle dichiarazioni che il Molleggiato ha pubblicato su Instagram: "Non gli credo".

“Adriano Celentano ha detto che non mi risponde perché mi vuole bene? Non ci credo. Ora non lo richiamerei - è possibile che mi insulti” : parla Teo Teocoli - E il comico ha anche ipotizzato che questa decisione di Celentano di non farsi trovare possa, in qualche modo, essere legata a Claudia Mori. Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno“: così Teo Teocoli a proposito di Adriano Celentano a Tintoria. L'articolo “Adriano Celentano ha detto che non mi risponde perché mi vuole bene? Non ci credo. (Ilfattoquotidiano.it)

Cosa è successo tra Teo Teocoli e Adriano Celentano : l’amicizia passata - il botta e risposta e le accuse - Le parole di Teo Teocoli di un mese fa sul rapporto, ormai concluso, con Adriano Celentano hanno generato un botta e risposta con il celebre cantante. Continua a leggere . "Eravamo amicissimi, ora è scomparso" aveva raccontato il comico, "Non ti rispondo perché ti voglio bene" era stata, poi, la replica di Celentano. (Fanpage.it)

Che cosa è successo tra Adriano Celentano e Teo Teocoli - Dopo decenni di amicizia e collaborazioni artistiche, il rapporto tra Teo Teocoli e Adriano Celentano sembra essere giunto a un punto morto. Come fai a non capirlo? Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch’io. «Mi pareva una mezza truffa spacciarmi per lui, ma non mi andava di dirgli di no», ha raccontato Teocoli, rivelando anche che non si parlava di compenso perché sapeva che ... (Lettera43.it)