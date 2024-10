Stellantis, via libera del governo alla cessione di Comau. Scontro a colpi di mozioni in vista dell’audizione di Tavares in parlamento (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il governo ha esercitato il golden power sulla cessione di Comau da parte di Stellantis. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’operazione che porterà la società di tecnologia, specializzata nell’automazione industriale e nella robotica avanzata, a essere controllata indirettamente dal fondo americano One Equity Partner. L’autorizzazione dell’esecutivo è avvenuto con una serie di prescrizioni, volte – si legge in una nota di Palazzo Chigi – «ad assicurare il livello degli investimenti». L’intero capitale di Comau s.p.a., prosegue la nota della presidenza del Consiglio, è attualmente detenuto da Stellantis, «la quale, a sua volta, acquisirà il 49,9% di Oep Heron BidCo S.r.l., mentre il restante 50,1% sarà detenuto da Oep Heron MidCo S.r.l. (già Lina S.r.l.), società indirettamente controllata dal fondo statunitense One Equity Partners». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilha esercitato il golden power sulladida parte di. Il Consiglio dei ministri ha dato il viaall’operazione che porterà la società di tecnologia, specializzata nell’automazione industriale e nella robotica avanzata, a essere controllata indirettamente dal fondo americano One Equity Partner. L’autorizzazione dell’esecutivo è avvenuto con una serie di prescrizioni, volte – si legge in una nota di Palazzo Chigi – «ad assicurare il livello degli investimenti». L’intero capitale dis.p.a., prosegue la nota della presidenza del Consiglio, è attualmente detenuto da, «la quale, a sua volta, acquisirà il 49,9% di Oep Heron BidCo S.r.l., mentre il restante 50,1% sarà detenuto da Oep Heron MidCo S.r.l. (già Lina S.r.l.), società indirettamente controllata dal fondo statunitense One Equity Partners».

