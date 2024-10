Spalletti ha scelto i titolari contro il Belgio: Di Lorenzo partirà dal 1? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sky Sport – Spalletti ha scelto i titolari contro il Belgio: Di Lorenzo partirà dal 1? Stasera l’Italia sfiderà il Belgio, per la terza giornata L'articolo Spalletti ha scelto i titolari contro il Belgio: Di Lorenzo partirà dal 1? proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Spalletti ha scelto i titolari contro il Belgio: Di Lorenzo partirà dal 1? Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sky Sport –hail: Didal 1? Stasera l’Italia sfiderà il, per la terza giornata L'articolohail: Didal 1? proviene da ForzAzzurri.net.

Italia-Belgio all’Olimpico - Spalletti : “Partita spartiacque e sul Mondiale…” - Ora però ho la sensazione di avere a che fare con ragazzi che vogliono far conoscere le loro qualità. . Ho avuto modo di pensare, ci sono settimane che passano in un attimo e ore che non passano mai nel calcio. Dopo aver battuto Francia e Israele, l’Italia di Luciano Spalletti, scenderà in campo stasera alle ore 20. (Calcioweb.eu)

Italia di Spalletti : battere il Belgio - stasera all’Olimpico. Le nuove scelte del Ct. Video per Totò Schillaci. Formazioni - Non ci sarà Lukaku. Video per Totò Schillaci. . Sarà il Belgio di De Ketelaere, quello che stasera (20,45, all'Olimpico, diretta su Rai 1) affronterà l'Italia di Spalletti, corroborata dai successi in Nations League. Consolidare il primato in classifica ipotecando la qualificazione ai quarti, continuare nell'avviato percorso di rinascita in nome della discontinuità e proseguire nell'allargare ... (Firenzepost.it)

Spalletti a caccia di conferme : Italia e Belgio alle prese col ricambio generazionale - Poi, in avanti, poco ricambio: vedremo Retegui, reduce da una super tripletta, e il Raspadori intristito che sta vedendo pochissimo campo col Napoli. Agli Europei del 2016 e poi nel 2021 due vittorie, sempre nel 2021 il successo in Nations League nella finalina per il terzo posto. Cambiaso e Dimarco inamovibili sugli esterni, dentro al campo ci sono i tre più in forma: il goleador spallettiano ... (Sportface.it)