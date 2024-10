Sono tra le scarpe da ginnastica più ricercate, desiderate e vendute del momento. E si prestano a diversi outfit (Di giovedì 10 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, le Puma Speedcat si Sono insinuate in modo sempre più capillare nello stile quotidiano di celeb e it-girl. Dopotutto queste sneaker si adattano sia a look da giorno che da sera. Emili Sindlev ha optato per un red total look composto da gonna e felpa con cappuccio di Miu Miu. Completa la mise con una tote bag in pelle e delle sneaker Puma. Emily Ratajkowski ha combinato le Speedcat con pantaloni della tuta, giacca in denim Yeezy, T-shirt e occhiali di Crap Eyewear mentre Rihanna ha indossato una tuta sportiva di Awake NY insieme a una sciarpa in shearling di Bottega Veneta e delle Puma. Infine Dua Lipa ha scelto top floreale di Shushu/Tong, jeans baggy firmati Céline, sneaker Puma Speedcat e gioielli Tiffany & Co. Amica.it - Sono tra le scarpe da ginnastica più ricercate, desiderate e vendute del momento. E si prestano a diversi outfit Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, le Puma Speedcat siinsinuate in modo sempre più capillare nello stile quotidiano di celeb e it-girl. Dopotutto queste sneaker si adattano sia a look da giorno che da sera. Emili Sindlev ha optato per un red total look composto da gonna e felpa con cappuccio di Miu Miu. Completa la mise con una tote bag in pelle e delle sneaker Puma. Emily Ratajkowski ha combinato le Speedcat con pantaloni della tuta, giacca in denim Yeezy, T-shirt e occhiali di Crap Eyewear mentre Rihanna ha indossato una tuta sportiva di Awake NY insieme a una sciarpa in shearling di Bottega Veneta e delle Puma. Infine Dua Lipa ha scelto top floreale di Shushu/Tong, jeans baggy firmati Céline, sneaker Puma Speedcat e gioielli Tiffany & Co.

