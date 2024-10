Niente corrente e impossibilità di erogare servizi nel comando della polizia locale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Solo consegna di modulistica e attività informativa venerdì 11 ottobre nel comando della polizia locale.A causa dell’interruzione della corrente elettrica comunicata da E-distribuzione, fa sapere lo stesso, i servizi erogati e che necessitano dunque di alimentazione non potranno essere Ilpescara.it - Niente corrente e impossibilità di erogare servizi nel comando della polizia locale Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Solo consegna di modulistica e attività informativa venerdì 11 ottobre nel.A causa dell’interruzioneelettrica comunicata da E-distribuzione, fa sapere lo stesso, ierogati e che necessitano dunque di alimentazione non potranno essere

